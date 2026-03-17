Trois militaires sénégalais ont perdu la vie ce mardi 17 mars 2026 dans la zone de Nord Sindian, située en zone militaire n°5.

L’annonce a été faite par la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA). Dans un communiqué, elle précise que le drame est survenu à la suite d’une explosion accidentelle, tôt dans la matinée. Trois autres soldats ont également été blessés, puis évacués et pris en charge par les services compétents.

Selon la DIRPA, l’incident s’est produit dans le cadre d’une opération de destruction de champs de chanvre indien, menée près de la frontière avec la Gambie.

Ces opérations, lancées depuis plus d’une semaine, ont déjà permis de neutraliser plusieurs individus appartenant à des groupes armés impliqués dans la culture de chanvre et considérés comme une menace pour la sécurité des populations locales.

Malgré cet incident, les forces armées poursuivent leurs actions dans la zone. Elles visent à traquer et neutraliser les individus armés, lutter contre la culture illicite de chanvre et assurer la protection des personnes et de leurs biens.