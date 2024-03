En prenant fonction à la tête du ministère des Transports, ce samedi 16 mars 2024, Ousmane Gaoual Diallo a pris des engagements notamment la création d’une compagnie aérienne nationale.

Tout en admettant le défis majeur en matière de transport aérien auquel la Guinée est confrontée, le ministre porte-parole du gouvernement a pris l’engagement de doter le pays d’une compagnie aérienne nationale.

“Durant ma mission, je mettrai l’accent sur la modernisation et la certification de l’aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry et la poursuite des travaux de construction des quatre aérodromes régionaux, ainsi que la création de la compagnie aérienne nationale. A moyen et long terme, approfondir les études sur le projet de construction d’une ville aéroportuaire à Maférinya, dans la préfecture de Forécariah lorsque les données socio- économiques l’exigeront”, a-t-il annoncé

Par ailleurs, Ousmane Gaoual Diallo s’est aussi engagé à pérenniser la compétitivité du port de Conakry, en le rendant “le plus attractif de la sous région, mettre l’accent sur le développement d’autres ports conventionnels ainsi que des ports miniers”.

Pour faciliter la mobilité dans la capitale guinéenne, le nouveau ministre des Transports a souligné l’urgence “de mettre en œuvre le projet de transport maritime urbain, qui prendra en compte les traversées vers les îles de Loos afin de décongestionner la circulation dans la ville, et pourquoi pas le transport maritime sous régional avec nos voisins côtiers. Concernant le transport terrestre, nous devons tout mettre en œuvre afin de continuer à développer le corridor Conakry-Bamako et Conakry-Ouagadougou, qui tient à cœur au Président de la République, Général Mamadi Doumbouya. Il est indispensable aussi de procéder rapidement à la finalisation des études et à la réalisation du tronçon chemin de fer Conakry-Kourya, long de 62 Km, qui permettra d’évacuer les marchandises à partir du Port autonome de Conakry et recevoir aussi des marchandises en provenance de Bamako et de l’intérieur de la Guinée. Pour le transport urbain de passagers, renforcer le train Conakry Express qui draine environ 5 000 personnes par jour et présenter le projet de loi ferroviaire qui permettra aux acteurs la mutualisation des lignes”.