Nondi K, de son vrai nom Abdoul Kader Sylla, est décédé ce vendredi 18 mars 2023 des suites d’un arrêt cardiaque. Depuis l’annonce de cette triste nouvelle, le monde culturel, ses acteurs, les amis et proches de l’ancien membre du groupe mythique Fac Alliance, multiplient les réactions et les messages d’hommages au défunt.

Révélé au grand public dans les années 90 et 2000, Nondi K a été un acteur majeur du rap guinéen. Originaire de la cité des agrumes (Kindia située en Basse Guinée) et membre du groupe Fac Alliance, Nondi K a marqué le rap guinéen à travers sa plume tranchante et engagée. Sa perte plonge les acteurs de la culture et ses amis dans une profonde tristesse. Attristés par la nouvelle, ils ont posté des messages d’hommages.

“Je me réveille ce matin avec cette immense tristesse me heurtant au plus profond de mon âme. Toutes mes condoléances à la culture guinéenne, mais aussi plus particulièrement à la famille biologique de notre très cher regretté, Nondi K du mythique groupe Fac Alliance. Repose en paix dans les bras du Seigneur”, a écrit le reggaeman guinéen Takana Zion.

“Mon cher ami de lutte, comment pourrais-je annoncer cette triste nouvelle aux autres? Ohhhhhhih Nondi K !! Tu es descendu très tôt du navire comme Abdoul Jabbar, Master G et d’autres. Repose en paix bro !! Que la terre de tes ancêtres te soit légère”, a réagi Elie Kamano.

“Une autre légende du hip hop guinéen est tombée. Avec son groupe Fac Alliance (Alliance des facultés), tu as marqué ton temps. Repose en paix frère Abdoul Kader Sylla, Aka Nondi K. Que Dieu t’accueille dans son paradis céleste. Tu étais une belle âme. Mes condoléances à sa famille biologique et à la grande famille des artistes et de la presse”, a écrit pour sa part le journaliste chroniqueur Aly Leno.

“Paix à ton âme Nondi K (Fac Alliance). Nos sincères condoléances à ta famille biologique et à toute la Guinée”, a écrit le groupe Degg J Force 3.

Le groupe Dépotoir officiel remercie le défunt pour la force qu’il a donnée au rap guinéen : “C’est avec tristesse que nous avons appris le décès du grand frère Nondi K. L’une des branches solides du rap guinéen est tombée. Nos sincères condoléances à sa famille, ses proches et ses anciens collaborateurs. Merci pour toute la force donnée, repose en paix”.

Il convient de rappeler que Nondi K a fait de son mieux pour rester sous les projecteurs malgré l’arrêt du groupe Fac Alliance. L’artiste rappeur était l’animateur de l’émission “Max Hip-Hop” à la RTG.

Il laisse derrière lui sa veuve Aminata Mimi Keïta et trois petits garçons.

En ces temps difficiles, la rédaction du site Guinée360.com présente ses sincères condoléances à la famille éplorée, au monde de la culture, aux amis, aux proches et aux collaborateurs.