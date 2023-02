La ministre de la pêche et de l’économie maritime a réagi par rapport à la pénurie du poisson sur le marché guinéen. Charlotte Daffé rassure que son département a fait recours à la pêche industrielle pour y remédier. Elle l’a fait savoir dans l’émission Mirador ce vendredi 17 février 2023.

« Le marché est approvisionné avec la pêche artisanale et aussi quelques société de la pêche industrielle. Donc c’est à travers ces différents canaux que le marché est approvisionné. La pêche artisanale à elle seule, ne suffit pas, nous avons fait recours à la pêche industrielle. Et aujourd’hui, les navires de pêche industrielle viennent de sortir et ils ne reviendront qu’à la fin et la semaine prochaine. À ce moment-là, on va recevoir du poisson issu de la pêche industrielle… », a-t-elle rassuré.

Le prix du poisson sur le marché grimpe du jour au lendemain. La ministre explique que plusieurs facteurs sont liés à cela, notamment la hausse du prix de carburants et du fait que des chalutiers guinéens s’approvisionnent en carburant dans d’autres pays. Elle affirme que l’État est sur le point de trouver une solution à ce problème.

« L’État est en train d’y travailler. Aujourd’hui, les navires partent jusqu’à Dakar pour prendre le carburant et revenir vendre le poisson en Guinée. Mais bientôt, ils n’auront plus à aller loin pour s’approvisionner en carburant. Ils le feront en Guinée ici », a-t-elle conclu.