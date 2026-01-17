Soixante-douze heures après le scrutin présidentiel du jeudi 15 janvier 2026 en Ouganda, la commission électorale a publié les résultats ce samedi. Le président sortant, Yoweri Museveni, a été déclaré vainqueur avec 76,25 % des suffrages.

Selon Dw.com, les tensions sont restées vives dans le pays au lendemain de l’élection. Alors que son parti a confirmé, jeudi soir, l’assignation à résidence surveillée de l’opposant Bobi Wine, les premiers résultats partiels publiés par la commission électorale donnent une large avance au président sortant, au pouvoir depuis 1986.

Après le dépouillement de près de la moitié des bureaux de vote à travers le pays, la commission indique que Yoweri Museveni recueille 76,25 % des voix, contre 19,85 % pour Bobi Wine, de son vrai nom Robert Kyagulanyi.

Âgé de 81 ans, l’ancien guérillero brigue un septième mandat consécutif. De nombreux observateurs estiment que cette élection constitue une formalité pour le chef de l’État, qui s’appuie sur un contrôle étroit de l’appareil électoral et sécuritaire.

Pour rappel, les autorités ougandaises avaient coupé l’accès à Internet depuis mardi, tandis qu’un important dispositif sécuritaire a été déployé dans tout le pays.

La journée électorale du 15 janvier a été marquée par d’importants problèmes techniques, qui ont perturbé le déroulement normal du vote, tant pour l’élection présidentielle que pour les législatives.