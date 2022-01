Le président de l’UFDG a été reçu lundi 17 janvier, par le président Umaro Sissoco Embaló au palais rouge de Bissau.

Cellou Dalein Diallo est dans ce pays voisin à la Guinée, pour présenter ses condoléances au président Bissau-Guinéen suite au décès de Yaya Diallo, désormais ex-ministre de la justice.

«Je me suis rendu à Bissau pour présenter mes condoléances au Président Umaro Cissoko Embalo et à la famille de Yaya Diallo, Ministre bissau-guinéen de la justice, décédé récemment à Dakar des suites de maladie», a expliqué monsieur Cellou Dalein.

Après les prières d’usage pour le repos de l’âme du défunt, le président de l’UFDG dit avoir eu un cadre d’échange «longuement avec le Président Embalo sur les crises politiques et sécuritaires qui secouent la sous-région ouest africaine et, dans ce cadre, nous avons tout naturellement évoqué les problèmes posés par les transitions en Guinée et au Mali», a-t-il signalé.