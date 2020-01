Résistance au 3e mandat: des nouvelles manifestations les 21 et 22 janvier prochain

Après celles du 13 , 14 et 15 janvier, le Fndc projette des nouvelles manifestations de résistance au changement de la Constitution la semaine prochaine dans tout le pays.

L’information a été donnée, ce vendredi 17 janvier 2020 par le chef de file de l’opposition guinéenne au sortir d’une plénière au QG de l’Ufdg.

Après s’être réjoui “du succès” des manifestations les 13, 14 et 15 janvier, Cellou Dalein Diallo “félicite les partisans du FNDC (…) Et les invite à se mobiliser encore les 21 et 22 janvier prochain”.