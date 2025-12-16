En tournée à l’intérieur du pays, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Yaya Kairaba Kaba, a visité plusieurs chantiers de construction de palais de justice, notamment à Kissidougou et à Faranah. Cette démarche s’inscrit dans le cadre du programme de refondation engagé par les autorités de la transition, visant à moderniser l’appareil judiciaire et à améliorer les conditions de travail des acteurs du secteur.

Sur le terrain, le ministre s’est félicité de l’évolution des travaux, qu’il a présentée comme une illustration concrète de la dynamique enclenchée par les autorités. « Avec la refondation, chaque matin que Dieu le fait, on montre à la population une nouveauté », a-t-il déclaré, mettant en avant la volonté du gouvernement de traduire les engagements politiques en réalisations visibles.

Yaya Kairaba Kaba a également souligné que ces projets s’inscrivent dans une vision globale portée au sommet de l’État. « La Guinée avance sous le leadership et la vision claire du Président Mamadi Doumbouya », a-t-il affirmé, en référence aux réformes engagées depuis le début de la transition.

À Kissidougou comme à Faranah, les infrastructures en construction visent à offrir un cadre judiciaire moderne et fonctionnel. Selon le ministre, les nouveaux palais de justice comprendront notamment 33 bureaux, deux vastes salles d’audience, ainsi qu’une grande cour dotée d’un sous-sol, répondant aux standards requis pour une meilleure administration de la justice.