Depuis plusieurs jours, Conakry est confrontée à une grave pénurie de viande, affectant lourdement les ménages et les acteurs du secteur. Face à cette situation, une réunion qualifiée de décisive s’est tenue ce lundi 15 décembre 2025 au siège du ministère de l’Élevage, dans l’objectif d’identifier des solutions urgentes pour rétablir l’approvisionnement du marché. Cependant, elle s’est soldée par une absence de communication officielle.

Organisée à huis clos, la rencontre a réuni des cadres du département ainsi que des responsables des filières de l’élevage et de l’aviculture. Les échanges ont notamment porté sur les causes de la pénurie, en particulier les difficultés d’approvisionnement en bétail, ainsi que sur les mesures envisagées pour une sortie rapide de crise.

Toutefois, à l’issue de la réunion, aucune déclaration officielle n’a été faite. Les journalistes présents sur place n’ont obtenu ni précisions sur les décisions prises, ni calendrier des actions annoncées. Ce silence entretient le flou autour de la gestion de la crise et renforce les inquiétudes au sein de l’opinion publique, alors qu’une prise de parole était attendue.

En attendant d’éventuels éclaircissements des autorités, la pénurie se poursuit et la flambée des prix continue de peser sur les populations de la capitale.

Pour rappel, cette crise a entraîné la fermeture de nombreuses boucheries à Conakry. Les rares points de vente encore en activité pratiquent des prix en forte hausse, le kilogramme de viande étant vendu entre 80 000 et 100 000 francs guinéens selon les marchés, accentuant la pression sur le pouvoir d’achat des consommateurs.

Selon des sources proches du dossier, les concertations devraient se poursuivre ce mardi au ministère de l’Élevage.