L’affaire opposant l’État guinéen à l’ancien ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation, Dr Ibrahima Kourouma, et à son directeur des affaires administratives et financières (DAAF), Mohamed V. Sankon, était inscrite au rôle ce mardi 16 décembre 2025 devant la Chambre des appels de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF).

Cependant, les débats n’ont pas pu se tenir en raison de l’absence de l’un des prévenus et des avocats de l’autre. À l’ouverture de l’audience, le président de la Cour a fait constater l’absence de Mohamed V. Sankon, ainsi que celle des conseils de Dr Ibrahima Kourouma, pourtant présent dans la salle.

Interrogé par le Tribunal, l’ancien ministre a expliqué que l’absence de ses avocats serait liée, selon eux, à un défaut de notification de l’audience. « Mon avocat, Me Kouyaté, m’a dit qu’il n’a pas été notifié. C’est presque ce que tous les autres m’ont dit. Il y en a certains qui étaient même en audience », a-t-il déclaré.

Ces explications ont été immédiatement contestées par le procureur spécial près la CRIEF, Aly Touré, qui a affirmé que toutes les parties avaient été régulièrement notifiées de la tenue de l’audience de ce mardi. S’agissant de l’absence de Mohamed V. Sankon, le procureur a précisé que ce dernier est un prévenu libre. La partie civile, représentée par l’Agent judiciaire de l’État, était également absente à l’audience.

Au regard de ces différents constats, le président de la Cour, Francis Kova Zoumanigui, a décidé de renvoyer l’affaire au 23 décembre 2025. Pour rappel, Dr Ibrahima Kourouma et Mohamed V. Sankon sont poursuivis pour des faits présumés de détournement de deniers publics et d’enrichissement illicite.

En première instance, l’ancien ministre avait été reconnu coupable et condamné à quatre ans de prison ferme, assortis de la confiscation de la majorité de ses biens. Son co-prévenu, Mohamed V. Sankon, avait quant à lui été relaxé pour délits non constitués.