La ministre des Postes, Télécommunications et de l’Économie Numérique, a eu un entretien ce jeudi 16 décembre 2021, avec les opérateurs de téléphonie mobile, les fournisseurs d’internet et l’ensemble des opérateurs postaux.

Pour cette première rencontre depuis la mise en place du gouvernement de transition, il a été question entre la ministre des Postes, Télécommunications et de l’Économie Numérique et ses partenaires, d’aborder les différentes problématiques, contraintes et défis liés au fonctionnement du secteur des Télécoms ainsi que le secteur Postal en République de Guinée.

Après avoir écouté ces partenaires, Aminata Kaba a laissé entendre qu’en cette période d’espoir et de renouveau, il serait «impératif de poser des actions concrètes pérennes et porteuses de développement. Mettre en place des bases solides pour développer ses grandes actions, pour le bien-être de la population guinéenne. Les mots d’ordre au centre de notre collaboration seront: cohésion, complémentarité et implication collective de la totalité des acteurs de l’écosystème numérique et de la poste, pour nous permettre d’atteindre nos objectifs.»

A leur tour, les fournisseurs, opérateurs de téléphonie et postaux disent être satisfaits de leur rencontre avec la patronne du MPTEN. Ils ont rassuré être prêts à accompagner le département dans toutes les nouvelles réformes alignées sur la politique du gouvernement qui seront mises en places, en proposant des solutions adaptées à chaque problème, en réglant les tares et insuffisances qui existent dans les secteurs, en améliorant et en facilitant les différents services proposés de manière à faire de ce secteur un moteur économique.