Les autorités guinéennes se félicitent de la construction et de la mise en service de l’échangeur de Bambeto, une infrastructure destinée à fluidifier la circulation dans la capitale.

Après près de quatre ans de travaux, les usagers du rond-point de Bambeto devraient désormais tourner la page des embouteillages chroniques qui paralysaient cet axe stratégique.

Pour le ministre du Plan et de la Coopération internationale, Ismaël Nabé, la réalisation de cet ouvrage illustre la volonté du gouvernement d’améliorer la mobilité urbaine et de répondre aux besoins des populations. « L’inauguration de l’échangeur de Bambeto intervient dans un contexte marqué par le déploiement progressif du programme de développement socio-économique durable responsable Simandou 2040 (…) L’échangeur de Bambeto s’inscrit donc pleinement dans cette vision. Il est un exemple concret de l’alignement entre la planification stratégique nationale et les investissements structurants réalisés sur le terrain », a-t-il déclaré, soulignant que la mise à disposition de l’infrastructure reflète la vision du président Mamadi Doumbouya.

Le ministre estime que cet ouvrage envoie un signal fort au-delà des frontières. « C’est un message spécifique au monde. La Guinée avance avec détermination et avec cohérence. Elle avance avec détermination et avec cohérence. Elle avance avec détermination et avec une vision claire grâce à des partenariats solides et grâce à un leadership exemplaire du Président Mamadi Doumbouya qui place le citoyen au centre de chaque réalisation. »

Ismaël Nabé a également salué les avancées réalisées sous la transition, estimant que le pays s’est engagé sur la voie du progrès. Selon lui, en un temps relativement court, le président Mamadi Doumbouya a réussi à placer l’intérêt au-dessus de tout, à « restaurer la confiance, à dynamiser l’action publique et à orienter la nation vers un avenir de progrès ».

Il a conclu en mettant en avant la transformation en cours : « Les chantiers avancent, les infrastructures sortent de terre. La Guinée change, se modernise, s’ouvre et se transforme. C’est tout un peuple qui vous est profondément reconnaissant », a-t-il lancé.