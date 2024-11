Lors de son assemblée générale hebdomadaire tenue ce samedi 16 novembre 2024, le RPG Arc-en-ciel a réagi à la création d’un collectif regroupant d’anciens membres du gouvernement de la transition dirigé par le CNRD.

Ce collectif compte parmi ses membres des figures telles que les anciens ministres de la Justice, Alphonse Charles Wright, des Sports, Lansana Béa Diallo, de l’Education, Guillaume Hawing, de l’Energie, Aly Seydouba Soumah, de l’Economie, Moussa Cissé, du transport, Yaya Sow, du Travaux publics, Gando Barry, de l’Environnement, Hadja Safiatou et de l’Action sociale, Aïcha Nanette Conté.

L’ancien parti au pouvoir salue l’initiative et exprime ses attentes vis-à-vis de ces anciens ministres. “Nous ne sommes pas contre cette création, bien que, de notre côté, on nous empêche de faire beaucoup de choses auxquelles la charte nous donne pourtant droit. Maintenant qu’ils ont pris du recul, ils utilisent leur expérience pour conseiller ceux qui sont au pouvoir. Cela pourrait contribuer au retour à l’ordre constitutionnel et à une amélioration du panier de la ménagère”, a déclaré Marc Yombouno, ancien ministre du commerce sous Alpha Condé.

Ce responsable du RPG Arc-en-ciel a souligné l’importance, pour ceux qui exercent le pouvoir, de respecter leurs engagements conformément au serment prêté devant le peuple de Guinée.