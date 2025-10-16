Publireportage – La banque africaine de renommée mondiale United Bank for Africa (UBA) Plc s’apprête à renforcer son rôle dans la transformation de l’écosystème financier du continent avec le lancement de son livre blanc historique.

Intitulé « Miser sur l’avenir de l’Afrique : libérer les capitaux et les partenariats pour une croissance durable », ce livre blanc sera dévoilé en marge des réunions annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI) qui se tiendront en octobre 2025 à Washington, D.C., plaçant ainsi l’agenda économique de l’Afrique au cœur des discussions financières mondiales.

Ce document présente un cadre complet et concret pour libérer le vaste potentiel économique de l’Afrique. Il fournit une analyse des piliers essentiels de la croissance, notamment la facilitation des échanges, le développement des infrastructures, l’innovation numérique, le financement climatique et la croissance inclusive, tout en présentant des stratégies visant à tirer parti des capitaux nationaux et des partenariats mondiaux stratégiques pour accéder au marché unique potentiel de 3 400 milliards de dollars du continent dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA).

Le Président du groupe UBA, Tony Elumelu, qui a souligné l’importance stratégique de ce livre blanc, a expliqué qu’au cours des dernières années, la banque est devenue un leader actif dans les discussions et les activités qui favorisent les investissements tangibles sur le continent.

« UBA fait passer le programme de développement de l’Afrique du stade des discussions à celui de l’action. Avec ce livre blanc, nous soutenons des initiatives qui transforment le dialogue stratégique en projets bancables et en investissements directs. Notre engagement à mettre en œuvre ces plans au profit du continent et de ses populations ne saurait être trop souligné », a déclaré M. Elumelu. « Nous sommes des partenaires engagés dans le développement et la durabilité de l’Afrique et nous continuerons à fournir les capitaux, la plateforme et le réseau nécessaires pour transformer le vaste potentiel de l’Afrique en croissance économique. »

Oliver Alawuba, Directeur général du groupe UBA, a souligné l’importance du livre blanc, mettant en avant le besoin urgent d’un leadership du secteur privé. « Ce livre blanc est un appel à l’action et une déclaration de nos capacités », a déclaré M. Alawuba. « Il souligne notre position unique dans la facilitation des partenariats et des flux de capitaux nécessaires pour financer l’avenir de l’Afrique, en fournissant un plan d’action. Ce document apporte des informations essentielles à un moment décisif pour l’infrastructure financière africaine. »

United Bank for Africa est l’un des plus grands employeurs du secteur financier sur le continent africain, avec plus de 25 000 employés à l’échelle du groupe et plus de 45 millions de clients dans le monde. Présente dans vingt pays africains ainsi qu’au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France et aux Émirats arabes unis, UBA fournit des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux institutions, favorisant l’inclusion financière et mettant en œuvre des technologies de pointe.