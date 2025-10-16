Alors que plusieurs grandes formations politiques, notamment l’ancien parti au pouvoir, le RPG Arc-en-ciel, et l’UFDG, demeurent suspendues, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD), Ibrahima Kalil Condé, appelle les acteurs politiques à rester des partenaires loyaux et constructifs du processus en cours.

Le ministre a lancé cet appel ce mercredi 15 octobre 2025, lors d’une cérémonie de remise officielle de certificats d’aptitude à l’exercice des activités politiques sur le territoire national.

Dans son allocution, Ibrahima Kalil Condé a souligné l’importance d’une classe politique forte et responsable : “La démocratie guinéenne a besoin de partis politiques forts, structurés et crédibles, porteurs de projets de société réalistes et soucieux du bien-être de nos concitoyens. Il ne s’agit plus de faire de la politique un simple moyen d’expression, mais un instrument de gouvernance vertueuse et de développement national.”

S’adressant aux partis nouvellement certifiés, le ministre a insisté sur la portée de cette reconnaissance : “Ils acquièrent une légitimité renouvelée, mais aussi une responsabilité accrue : celle de contribuer activement à la consolidation de l’État de droit, à la promotion du civisme et à l’enracinement d’une culture démocratique exemplaire, fidèle aux valeurs de la République. J’invite l’ensemble des acteurs politiques à demeurer des partenaires loyaux et constructifs du processus de refondation engagé par les plus hautes autorités de l’État.”

Enfin, évoquant la dynamique politique actuelle, Ibrahima Kalil Condé a réaffirmé la vision des autorités de la transition : “Sous le leadership du Général Mamadi Doumbouya, la Guinée avance résolument vers une démocratie plus responsable, plus inclusive et plus apaisée.”