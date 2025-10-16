En séjour aux États-Unis, où il a pris part à la table ronde économique exécutive États-Unis-Guinée, le ministre guinéen du Budget, Facinet Sylla , a mis en avant les efforts du gouvernement pour améliorer le climat des affaires dans le pays. Bien que la Guinée soit encore en période de transition, le ministre estime qu’elle offre aujourd’hui des opportunités d’investissement majeures.

Dans son intervention, il a affirmé que la Guinée occupe désormais une place centrale dans la dynamique de développement du continent africain, grâce à la volonté du CNRD .

“Nous sommes en train de réaliser des progrès qui sont appréciés par le monde entier”, a-t-il déclaré, reflétant l’implication de son département dans cette dynamique.

Facinet Sylla a également rappelé le rôle stratégique de son ministère dans la facilitation des affaires.

“Le ministère du Budget est à l’entrée du business en Guinée à travers la douane et aussi la direction générale des impôts”, a-t-il précisé.

Le ministre a ajouté que la gouvernance actuelle a permis à la Guinée de se doter de mécanismes de développement conformes aux normes internationales.

“Nous avons une fiscalité qui est adaptée pour attirer le business dans le pays. Nous avons une politique douanière qui est alliée aux standards internationaux. Ce qui fait que nous sommes prêts à accepter toutes les opportunités en Guinée, et à bonne intelligence”, a-t-il rassuré.

Cette déclaration intervient dans un contexte marqué par la période électorale et la mise en avant du projet Simandou , présenté par les autorités comme un levier majeur du développement durable en Guinée.