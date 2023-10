Samedi 14 octobre, deux individus armés sont tombés dans le filet des forces de défense et des sécurités en synergie avec les chasseurs (Donzo) dans le cadre de la lutte contre le banditisme dans la préfecture de Siguiri.

Ces individus ont été appréhendés avec des armes à feu et des armes blanches dans le district de Bouré Balato, relevant de la sous-préfecture Kintinian.

Souleymane Camara, président du bureau du district de Balato se dit très ravi pour l’effort fourni par les chasseurs de Bouré.

« Nous sommes très contents. N’eût été la synergie des chasseurs, la police et la gendarmerie, il serait difficile de mettre main sur ces gens-là», a expliqué le président du bureau de district.

Interrogé, Jean Pierre Koévogui affirme avoir porté les armes saisies sur lui pour sa propre protection.

« On m’a appréhendé avec deux armes à savoir, un pistolet et une arme de Calibre 12. Comme on m’a pris la main dans la patte, je me mettrai à la disposition de la loi. Sinon je ne suis pas bandit, mais juste pour ma protection», s’est défendu Monsieur Koévogui.

Dans le but de renforcer le dispositif de riposte mis en place contre le banditisme, le préfet de Siguiri, Dr Mouramani Cissé, a mis à la disposition des habitants, dimanche 15 octobre 2023, un numéro vert. Le 611515121 est disponible désormais 24h/24 pour remonter les informations.

De notre correspondant régional à Kankan, Mamoudou Aimé Césaire condé