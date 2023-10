Maître Amadou Diallo, avocat du parti de l’Union des forces démocratiques de Guinée était l’invité dans l’émission “Mirador” de ce lundi 16 octobre 2023. Il a abordé la question relative à l’état d’avancement du dossier qui concerne la démolition du domicile de Cellou Dalein Diallo.

Dans son intervention, Me Amadou Diallo a d’abord rappelé que la procédure reste toujours pendante devant le Tribunal de première instance de Dixinn. Il affirme que le juge fait tout pour bloquer la situation.

«Cette affaire est toujours pendante là-bas, malheureusement ça n’a pas évolué et au contraire ils font tout pour bloquer la situation. Normalement le juge a tous les documents pour trancher le litige, mais qu’est-ce qui s’est passé ? Dernièrement, il a pris une décision pour renvoyer le dossier devant la Cour suprême afin de connaître si le décret qui attribue le domicile à Monsieur Cellou Dalein Diallo est légal ou pas. Donc, on attend la réponse de la Cour suprême », a expliqué l’avocat.

Maîte Amadou Diallo indique que le tribunal de Dixinn pose cette question sur la base de l’article 113 du Code foncier et domanial. Ors précise-t-il : « Le domicile de Cellou Dalein ne rentre pas dans cette catégorie, il fait partie du domaine privé de l’Etat qui peut-être soumis au droit du Code civil. On confond les moutons et les chèvres volontairement juste pour gagner du temps, parce que si l’Etat avait raison sur le plan juridique, le juge aurait déjà pris une décision pour dire : le domicile appartient à l’État et que Cellou s’est attribué illégalement ce domicile.»

Il faut rappeler que le domicile l’ancien Premier ministre guinéen, Cellou Dalein Diallo, a été démoli le 28 février 2022 par le Cnrd. Depuis, le litige est devant le tribunal de première instance de Dixinn.