La députée Fanta Conté et son équipe ont animé, ce mardi 16 septembre 2025, une campagne référendaire au port de Boulbinet. Objectif affiché : expliquer aux citoyens le contenu de la nouvelle Constitution et les inviter à voter « Oui » lors du scrutin du 21 septembre.

Du port de Boulbinet à celui de Téménétaye, les membres du CNT ont multiplié les rencontres avec les populations. Munis de fiches de vote, ils ont échangé sur les enjeux du référendum. « La population est motivée. Partout où nous avons rencontré les citoyens, ils se disent prêts à voter massivement. Mais nous avons insisté sur la nécessité d’aller récupérer les cartes d’électeur et de voter dans le calme », a indiqué Abdoulaye Fofana, conseiller principal du président du CNT.

Les appels en faveur du « Oui » se sont également fait entendre du côté des acteurs locaux. Mme Traoré Mariame Sankon, présidente des femmes mareyeuses et artisanales de Guinée, a salué l’initiative et appelé à une forte mobilisation : « Votre présence au port de Boulbinet nous honore. Nous avons compris que vous êtes venus pour nous parler du vote.

Aujourd’hui, c’est le général Mamadi Doumbouya qui dirige le pays. Nous demandons à Dieu de l’aider dans sa mission, car il prépare l’avenir de nos enfants. Nous sommes fières de ce qu’il a déjà accompli. Même si nous, les mères, ne profitons pas directement des avantages mis en place, nous allons nous battre pour que nos enfants en bénéficient. (…) Nous invitons tous les citoyens de Guinée à aller voter le 21 septembre. Le vote ne se fait pas par la parole, mais dans les urnes. (…) Et surtout, votez pour le ‘Oui’. Ceux qui n’ont pas encore retiré leur carte doivent le faire, car leur voix compte. »

Même son de cloche chez les commerçants et pêcheurs. « Cette nouvelle Constitution concerne chacun de nous et elle va aider nos enfants. Si nos enfants sont instruits, ils trouveront plus facilement du travail. C’est pourquoi nous invitons tout le monde à aller voter Oui le 21 septembre », a déclaré Mamadou Bailo Diallo, président du commerce du port de Boulbinet.

À Téménétaye, le chef du port artisanal, Alkaly Touré, a abondé dans le même sens : « Toute ma population est prête à voter le 21 septembre. Pour ceux qui n’ont pas encore retiré leur carte d’électeur, nous poursuivons la sensibilisation chaque jour afin qu’ils accomplissent leur devoir. »

À quelques jours du référendum, la mobilisation s’accentue ainsi dans les ports de Conakry, où le mot d’ordre reste clair : « voter massivement pour le Oui ».