Réunis lundi 15 septembre 2025 à Doha, les dirigeants de la Ligue arabe et de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) ont affiché leur unité face à Israël, une semaine après la frappe israélienne sur un immeuble résidentiel au Qatar.

Cette attaque, qui a visé des responsables du Hamas alors qu’ils étaient en discussion avec des représentants qataris et américains, est perçue comme un franchissement de ligne rouge.

«L’agression israélienne brutale contre l’État frère du Qatar et les crimes de génocide commis à Gaza compromettent toute perspective de paix dans la région », ont dénoncé les chefs d’État dans leur communiqué final.

Le conflit trouve son origine dans l’attaque du Hamas, le 7 octobre 2023, qui a fait plus de 1 100 morts en Israël et conduit à la prise de 250 otages. En représailles, l’État hébreu a déclenché une vaste offensive sur la bande de Gaza. Selon le ministère de la Santé local, environ 65 000 personnes, pour la plupart des civils, ont péri depuis. Israël a également multiplié les frappes régionales, visant la Syrie, le Liban, le Yémen ou encore l’Iran, accusés d’être des soutiens du Hamas.

À Doha, les pays arabes et musulmans ont condamné « toute tentative israélienne de déplacer la population palestinienne hors des territoires occupés en 1967 », qualifiant ces pratiques de « crime contre l’humanité » et de « politique de nettoyage ethnique totalement inacceptable ». Ils ont réaffirmé la nécessité d’un accès immédiat à l’aide humanitaire, tout en appelant à lancer sans délai la reconstruction de Gaza avec le soutien des donateurs internationaux, dans le cadre d’une conférence prévue au Caire dès l’instauration d’un cessez-le-feu.

Les résolutions adoptées vont plus loin sur le plan juridique et diplomatique. « Nous mandatons les États membres de l’OCI parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale pour soutenir l’exécution des mandats d’arrêt émis contre les auteurs de crimes contre le peuple palestinien », souligne le communiqué. Les dirigeants appellent aussi à « engager des poursuites judiciaires » contre Israël, à « imposer des sanctions » et à « réexaminer les relations diplomatiques et économiques » avec l’État hébreu.

Pour eux, une paix durable au Moyen-Orient reste impossible sans une solution juste à la question palestinienne et sans le respect des résolutions internationales.