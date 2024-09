Le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) a appelé de toute urgence, ce lundi 16 septembre 2024, la Commission de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) à intervenir suite à l’arrestation de deux de ses leaders, Foniké Mengue et Billo Bah.

Le 9 juillet 2024, Foniké Mengue et Billo Bah ont été arrêtés dans des conditions décrites comme extrêmement violentes. Depuis, aucune nouvelle n’a été communiquée sur leur état ou leur lieu de détention. Le FNDC demande à la CEDEAO à intervenir pour garantir la sécurité des deux leaders et de clarifier leur situation. Alors que le parquet général de la Cour d’appel de Conakry a nié toute interpellation officielle, ces deux figures de proue restent introuvables.

L’absence de nouvelles concernant Foniké Mengue et Billo Bah ainsi que les divergences entre les déclarations officielles et les témoignages sur le terrain, soulignent des problèmes graves de transparence et de justice dans cette affaire.