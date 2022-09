La situation se complique pour les vendeurs de médicaments en Guinée. Ce vendredi 16 septembre 2022, lors d’une rencontre avec les pharmaciens, les responsables des communes et ceux des marchés, le Haut Commandant de la Gendarmerie a annoncé une opération de ratissage sans délai à travers le pays.

Dans sa communication, le Directeur de la Justice militaire a tenu à rappeler que depuis hier, «le procureur de la CRIEF a adressé une réquisition aux officiers de police judiciaire de la gendarmerie et de la police, à l’effet de prêter leur concours aux services techniques compétents du ministère de la Santé, pour la fermeture toutes les structures clandestines médicales et de toutes les boutiques de point de vente de produits pharmaceutiques. Je dis bien les boutiques parce que ce ne sont pas des pharmacies. Une pharmacie obéit à des règles. A présent la même réunion qui se tient ici, est en train de se tenir dans toutes les régions sur le territoire national. Donc dès la sortie de cette réunion, la guerre est déclenchée contre les contrevenants. Nous allons interpeller tous les contrevenants face à ces différentes mesures. En terme clair, après avoir coupé le cordon d’importation de ces produits contrefaits sur le territoire. L’heure est arrivée d’assainir nos marchés et nos quartiers. C’est pour cela dès la sortie de cette salle, mes équipes sont disposées à l’instant dans toutes les communes et quartiers. Ça va être un ratissage systématique.»

Depuis la sortie médiatique du procureur spécial Aly Touré, nombreux coins de vente ont été fermés, à en croire les informations remontées par les agents déployés sur le terrain. Malgré ce constat, le colonel Balla Samoura tient mordicus à ce que les patrouilles se fassent sur certaines personnes qui vont s’entêter.

Dans le cadre de la lutte contre les cliniques clandestines et les pharmacies par terre, le patron de la Gendarmerie nationale a exhorté les acteurs à tous les niveaux d’adhérer à l’idée car, «on ne peut rien faire dans vos communes et quartiers sans vous associer. Adhérez à l’action qui est déclenchée, qui a une importance partagée pour tout le monde. L’objectif n’est pas de vous incriminer mais de vous faire participer. Il faut que dans les communes, les quartiers, qu’on puisse mettre en place des cellules de gestion de crimes. Rompre avec cette activité, c’est un grand combat qui ne peut pas se mener dans un coin. Il faut que tout le monde s’engage, s’embarque pour que la durée de vie des Guinéens puisse désormais se rallonger. Ensemble battons-nous pour que nos quartiers et nos marchés soient défaits de ces produits contrefaits.1»

Selon les informations fournies par la Gendarmerie nationale, plus de 200 conteneurs des médicaments contrefaits ont été saisis au port de Conakry suite à l’ouverture d’une enquête par la CRIEF.