Des acteurs de la société civile guinéenne ont décidé d’attaquer le décret de nomination des chefs des quartiers et districts par les gouverneurs. Le Forum des forces sociales de Guinée (Ffsg) estiment que cela n’est pas en conformité avec la charte de la transition et les lois de la République.

Pour le coordinateur du forum, Abdoul Sakho, interrogé par Espace Fm, cette décision constitue ‘‘un recul’’ en terme de décentralisation. «Une fois encore c’est une forme d’instabilité sociale, politique et économique. Parce que le développement économique c’est à la base. Lorsque les hommes choisis ne sont pas choisis sur la base de la confiance et du respect, nous allons faire un désintérêt total des populations vis-à-vis des actions de développement communautaire», a-t-il souligné.

Considérant ce décret non confirme aux lois, le Forum a décidé de l’attaquer devant la Cour suprême pour demander son annulation pure et simple. «Rassurez-vous que nous attaquons pour effectivement montrer l’inégalité et l’inopportunité de ce décret. Nous travaillons dans ce sens là», a-t-il rassuré.

L’activiste de la société civile soupçonne la junte dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya de vouloir s’éterniser au pouvoir. «Au bout du tunnel, le CNRD veut choisir ses hommes non pas sur la base de la confiance des populations et l’adhésion des citoyens au programme (…) Je me dis que ce décret consisterait à prolonger la transition» a-t-il souligné.