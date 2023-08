La Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF) s’est prononcée, enfin, ce mercredi 16 août 2023, sur la demande de mise en liberté de Kabinet Sylla, alias Bill Gates.

Le “référé-liberté” introduit par les avocats de l’ex-intendant à présidence de la République, visait à lui obtenir une liberté provisoire vu que son mandat de dépôt n’a pas été renouvelé depuis novembre 2022. Malheureusement, le juge des référés s’est déclaré incompétent.

«Statuant en chambre du Conseil contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort; après en avoir délibéré au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront. Mais, dès à présent et vu l’urgence, constatons que la demande soumise à notre examen ne ressort pas de notre compétence, en l’état. Renvoyons Kabinet Sylla alias Bill Gates à mieux se pourvoir. Met les frais et dépens à sa charge », a déclaré le juge des référés, Noël Kolomou, président de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) dans une copie.

Bill Gates est poursuivi pour plusieurs faits dont entre autres, détournement de deniers publics, enrichissement illicite, faux et usage de faux en écriture publique, concussion, etc.