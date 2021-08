Malgré les efforts fournis par l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire dans le cadre de la riposte contre la maladie du coronavirus, la pandémie continue de se propager en Guinée avec le variant Delta. A date, le pays a enregistré 292 décès et plus de 1049 hospitalisés.

«Il faut dire que depuis qu’on a commencé à traiter la Covid-19, le mois de juillet a été le mois plus meurtrier en Guinée. Et la tendance se poursuit avec ce mois d’août. Parce qu’en trois ou quatre jours, nous sommes à 17 décès dont neuf avant hier et cinq hier. Donc vous comprendrez déjà que le mois d’août risque d’être le mois le plus meurtrier. Et aussi à la réanimation, au mois de mars, avril et mai, nous étions déjà à cinq malades. C’était presque contrôlé. Nous avons reçu une capacité d’accueil à la réanimation de 20 lits. Aujourd’hui, nous sommes allés jusqu’à 155 lits. Et hier, 80 malades à la réanimation et 29 dans une situation critique qui consomment beaucoup d’oxygène. Donc la situation est critique», regrette Dr Bouna Yatassaye.

Plus loin, le Directeur Général adjoint de l’ANSS poursuit «La pression est énorme tant sur les médecins que sur les malades qui sont là, mais aussi sur l’économie du pays. Nous le déplorons parce qu’il faut considérer que le mois de juin, les gens étaient dans la subtilité. C’est le mois où nous avons eu 2 000 à 3 000 tests par jour. Et c’est aussi le mois où nous avons pénétrer le variant Delta. Il faut le dire qu’il est 67 fois plus mortel que les autres variants et se transmet 70 fois plus facilement» a prévenu le responsable de l’Anss, ce lundi 16 aout 2021, dans l’émission Mirador sur Fim Fm.