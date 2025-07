En prélude au référendum constitutionnel prévu le 21 septembre prochain, le gouvernement guinéen a franchi une étape décisive dans la préparation du processus électoral. Ce mardi 16 juillet 2025, un important lot de matériel destiné à l’impression des cartes d’électeurs a été réceptionné à l’Aéroport international Ahmed Sékou Touré.

Composé de 20 palettes de planches plastiques, ce matériel servira à la fabrication locale des cartes d’électeurs, marquant une volonté affichée des autorités de renforcer l’autonomie logistique de l’administration électorale.

La cérémonie s’est déroulée en présence du Premier ministre Bah Oury, du ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, Ibrahima Kalil Condé, ainsi que de plusieurs cadres du département en charge des affaires politiques et de l’organisation électorale.

Prenant la parole, le ministre de l’Administration du Territoire a salué cette avancée logistique. « Nous venons de réceptionner des palettes destinées à la fabrication de cartes d’électeurs, capables de couvrir jusqu’à six consultations électorales. Cela confirme que le référendum du 21 septembre, voulu par le Président de la République, est une échéance irrévocable. C’est une ligne rouge que nous ne franchirons pas. Le peuple de Guinée peut avoir l’assurance que ce rendez-vous démocratique sera honoré. »

De son côté, le chef du gouvernement a insisté sur la portée symbolique et stratégique de cette étape. « Pour certains, cela peut sembler anodin, mais c’est une révolution silencieuse du système électoral qui est en cours. Nous posons les bases d’un processus électoral souverain, durable et maîtrisé. C’est un investissement pour l’avenir, afin que les prochains scrutins se déroulent avec plus de sérénité, moins de pressions et dans une autonomie totale. »

Amadou Oury Bah a par ailleurs salué la mobilisation des cadres ministériels et exhorté les équipes impliquées à maintenir le cap jusqu’à la pleine réussite du processus.