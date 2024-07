Réuni en réunion extraordinaire, ce mardi 16 juillet 2024, le Barreau de Guinée décide de passer à la vitesse supérieure.

Il annonce le boycott des audiences jusqu’au 31 juillet pour protester contre l’arrestation de Foniké Mengué et ses compagnons. « Nous observons un boycott total de toutes les audiences sur toute l’étendue du territoire national jusqu’au 31 juillet 2024 à 23:59. Le cours des événements pourrait changer si les personnes interpellées et détenues illégalement ou arbitrairement sont présentées à un juge », a déclaré Me Faya Gabriel Kamano porte-parole du Barreau de Guinée.

En se référant sur le fondement de l’article 27 de la loi 014 portant organisation de la profession d’avocat qui lui donne la possibilité de se constituer parti civil en cas de violation grave des droits de l’homme, le Barreau décide de porter plainte contre X pour séquestration, enlèvement, torture, mauvais traitement dégradant.

Le boycott des audiences par ces avocats pourrait paralyser le système judiciaire du pays pendant les deux prochaines semaines.