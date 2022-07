La Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF), a exposé hier vendredi, les contenus des dossiers relatifs aux faits de détournement de deniers, enrichissements illicites…, attribués aux anciens ministres d’Alpha Condé. S’exprimant sur ce sujet, Diabaty Doré a affirmé qu’il y a une volonté politique du CNRD derrière cette communication.

«Au-delà de cette communication, il y a ce que je vois derrière. C’est pour retarder la transition. Aujourd’hui, les Kassory, Diané et autres sont en prison. Jusqu’à preuve du contraire, moi je dis que ce sont innocents, ce sont des présumés innocents parce que le verdict n’est pas donné pour dire qu’ils ont détourné cela», a laissé entendre le président du Rassemblement pour la république(RPR).

Ce membre de l’Alliance nationale pour l’alternance démocratique (ANAD), a exprimé son souhait dans le cadre de la lutte contre les crimes économiques et financières: «Moi je voudrais maintenant qu’on ouvre très rapidement le procès. On a tellement retardé, on prend des gens, depuis 5 mois, ils sont en prison sans jugement et ce, pour se faire plaire à la population. Je crois que si on a l’intention de bien faire, une transition n’a pas besoin de prendre beaucoup de temps.»

Au colonel Mamadi Doumbouya et les membres du CNRD, Diabaty Doré leur prodigue ces conseils : « Si vous avez l’amour, vous aimez très bien ce pays, il faut éviter le pire, le chaos parce que, seul le peuple a la légitimité de dire à un Guinéen toi on ne veut plus de toi. Donc, allez-y aux élections.»