Comme d’habitude, à chaque fête de tabaski il n’est pas rare que les éleveurs soient victimes de vol de leur bétail, dans les différentes localités de la région administrative de Labé. D’ailleurs, ce vendredi 16 juillet 2021 à l’aube, un groupe de voleur de bétail ont été démasqué par des chasseurs dans le district de Doghol Bhalmhé dans la sous-préfecture de Dara-Labé.

Mamadou Yacine Barry l’un des chasseurs est aux détails «nous avons quitté chez nous hier à 21 h pour aller à la Chasse et ce matin, on est venu prier dans une mosquée qui se trouve dans le district de Doghol Bhalmhé c’est ainsi qu’on les a aperçu avec six bœufs. Directement on a garé notre moto j’ai demandé qui sont-ils, il y’avait un à l’intérieur de la clôture il a essayé de tirer sur moi mais je l’ai aperçu, j’ai éteint ma torche et j’ai tiré, je sais pas si les balles ont touchés l’un d’entre eux mais on a mis le grappin sur un voleur ».

A l’heure actuel, le voleur est dans les mains de la gendarmerie départementale précise Yacine Barry, « celui qui a tiré à fui, on a crié au secours et les voisins sont venus, nous avons également informé le président du secteur qui a informé sa hiérarchie, les bœufs se trouve avec le responsable de la sous-préfecture en attendant de trouver les propriétaires quant au voleur il est à la disposition de la gendarmerie départementale » nous apprend le chasseur.

Publicité

Tiguidanké Diallo,correspondante de Guinée360 à Labé