En prélude aux préparatifs des examens nationaux session 2021, les autorités éducatives et sanitaires ont pris des des dispositions pour faire vacciner les candidats et les surveillants. Dans la ville de Labé quelques soucis ont été enregistrés, notamment le manque de carte vaccinale pour ces derniers. Docteur Mamadou Houdy Bah, directeur régional de la santé de Labé donne des détails sur l’opération.

«Depuis le début, les gens se vaccinent au niveau de la DPS, seulement les autorités éducatives ont demandé à ce que les agents de santé se déplace vers la DPE et les écoles afin de vacciner les élèves pour éviter trop de mobilisation c’est ce qui est entrain d’être fait et y’a des doses suffisantes pour ça » rassure le DRS de Labé.

Mais une rupture de carte s’est invitée et ce jeudi, certains n’ont pu se faire vacciner comme cet élève que nous avons rencontré « on vient de quitter le CTPI et on a dit que les médecins ont terminé de travailler et qu’il faut attendre après la fête de tabaski» précise ce candidat.

Ce surveillant n’a pas aussi reçu son vaccin «c’est une rupture dont ils ne s’attendaient et il faut prendre des dispositions idoines pour que ça se passe bien afin d’éviter que ça n’affecte le bon déroulement des examens » demande t-il.