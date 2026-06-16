ONU : Jean-Pierre Lacroix salue « l’engagement exemplaire » des Casques bleus guinéens

La Guinée entend jouer un rôle plus important au sein des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. C’est le principal message qui ressort de l’audience accordée, lundi 15 juin au Palais Mohammed V, par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, à Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de paix.

Porteur des salutations du secrétaire général de l’ONU, António Guterres, le responsable onusien a réitéré la disponibilité de l’organisation à accompagner la Guinée dans ses efforts de développement socio-économique, notamment à travers les ambitions affichées dans le cadre du programme Simandou 2040.

Au cours des échanges, Jean-Pierre Lacroix a salué les avancées enregistrées par la Guinée sur le plan politique, en évoquant la tenue « réussie et pacifique » des élections de décembre 2026. Une reconnaissance qui, selon lui, témoigne de la capacité du pays à conduire des processus nationaux majeurs dans un climat de stabilité.

Mais c’est surtout la contribution des militaires guinéens aux missions de paix qui a retenu l’attention de l’émissaire des Nations Unies.

« Le service des Casques bleus guinéens a été exemplaire et courageux. Je dirais même qu’il a souvent été exceptionnel par son courage et son engagement », a-t-il déclaré, faisant particulièrement référence à l’action des contingents guinéens déployés au Mali.

Fort de ce constat, les Nations Unies souhaitent approfondir leur coopération avec Conakry dans ce domaine stratégique.

« Nous voulons poursuivre ce partenariat et examiner ensemble les moyens de renforcer la présence guinéenne dans les opérations de paix, que ce soit à travers des officiers individuels ou, éventuellement, de nouveaux contingents », a indiqué Jean-Pierre Lacroix.

Le haut responsable onusien a également insisté sur la détermination des Nations Unies à soutenir les initiatives engagées par la Guinée et les pays de la sous-région pour faire face à la dégradation du contexte sécuritaire ouest-africain.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec l’Union africaine ainsi qu’avec les États de la région. Nous sommes pleinement engagés à appuyer, par les voies diplomatiques et tout autre mécanisme utile, les efforts visant à répondre efficacement aux défis sécuritaires auxquels cette partie du continent est confrontée », a-t-il assuré.

Cette déclaration intervient dans un contexte marqué par la multiplication des menaces transfrontalières et la nécessité d’une coopération renforcée entre les acteurs régionaux et internationaux.

Rendant compte de l’entretien entre le chef de l’État et son invité, le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Guinéens établis à l’étranger, Morissanda Kouyaté, a rappelé que l’engagement de la Guinée au service des Nations Unies ne date pas d’aujourd’hui.

Selon lui, le président Mamadi Doumbouya a souligné que la Guinée participe aux opérations de maintien de la paix depuis les premières missions des Casques bleus au Congo, au début des années 1960, faisant de cette implication une constante de la diplomatie et de la politique de défense guinéennes.

« Tout au long de son histoire, la Guinée a démontré sa capacité à répondre aux sollicitations des Nations Unies », a rapporté le chef de la diplomatie guinéenne.

Le chef de l’État a également évoqué le renforcement des capacités des forces de défense, à travers la formation des personnels et la modernisation des équipements, afin de permettre à la Guinée de contribuer davantage à la sécurité nationale, sous-régionale et africaine.

Au terme de cette rencontre, le message des autorités guinéennes se veut sans ambiguïté : Conakry entend demeurer un partenaire fiable des Nations Unies et accroître sa participation aux efforts internationaux de maintien de la paix.

« La Guinée est plus que jamais prête à répondre aux sollicitations des Nations Unies. Elle est également disposée, sur le plan humain, à mettre ses ressources à la disposition de l’organisation », a affirmé Morissanda Kouyaté.

Une déclaration qui traduit la volonté de la Guinée de consolider son image d’acteur engagé de la paix et de la sécurité, tout en cherchant à renforcer son positionnement diplomatique sur la scène internationale.