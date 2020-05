Discours de DIABY Moustapha Mamy, Ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Economie Numérique. Guinéennes et Guinéens, Mesdames et Messieurs les acteurs de l’écosystème du numérique, Chers compatriotes

La Journée mondiale des Télécommunications est célébrée le 17 Mai de chaque année, marquant ainsi la création de l’Union Internationale des Télécommunications et la signature de la première Convention télégraphique internationale en 1865.

La République de Guinée, à l’instar de tous les Etats Membres, célèbre cette journée marquant le 155ème anniversaire de de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT), dans un contexte fortement marqué par la pandémie de la COVID-19, qui bouleverse nos vies. C’est en raison des exigences sanitaires et l’application des mesures de protection dictées par le gouvernement que nous devons promouvoir les actions virtuelles d’information, de sensibilisation et d’éducation pour le respect des gestes barrières.

Le thème retenu pour cette année par le conseil de l’union est : «Connect 2030: les TIC au service des Objectifs de développement durable (ODD)»

Mesdames et Messieurs,

Ce thème est en adéquation avec la politique du gouvernement Guinéen pour la réduction de la fracture numérique et de tirer parti des avantages qu’offrent les technologies d’information et de la communication au service du développement durable à l’horizon 2030.

Aujourd’hui les efforts des gouvernements, des organisations internationales et des acteurs privés convergent vers l’utilisation des TIC pour la prévention et la lutte contre les pandémies et la dématérialisation de certains aspects de nos économies.

A l’échelle Africaine, des efforts sont en train d’être déployés à travers l’Alliance Smart Africa et la CEA, en collaboration avec les pays pour faire face à cette crise et se préparer à une reprise normale des habitudes.

Mais le secteur du numérique ne peut répondre à ces préoccupations que si des efforts coordonnés sont déployés pour garantir un cadre légal et règlementaire attractif et prédictible afin d’attirer les investissements nécessaires à la mise en place des infrastructures et des services qui répondent aux besoins de l’ensemble des secteurs socio-économiques. Dans cette dynamique, une attention particulière doit être accordée aux créateurs et promoteurs de StartUps.

Chers Compatriotes,

En Guinée, nous enregistrons des progrès significatifs: au premier trimestre de cette année les taux de pénétration de la téléphonie et de l’internet sont respectivement de 109% et 47,8%. Le taux de couverture des agglutinations est de 88,35%, soit 3331 sur 3750. Le mobile money (transactions monétaires dans les réseaux mobiles) a connu l’enregistrement de 1.721.000 comptes, soit un taux de pénétration de 14%.

Beaucoup de chantiers de construction d’infrastructures structurantes à vocation nationale et régionale sont en cours.

Sur le plan légal et réglementaire, l’arsenal juridique et administratif de base est mis en place pour donner une meilleure visibilité aux investisseurs, protéger les droits des consommateurs et garantir les équilibres nécessaires à une cohabitation intelligente.

Mesdames et Messieurs

Des efforts sont déployés pour accroître l’accès à l’Internet grand public pour réduire l’isolation et ses conséquences se traduisant par le stress et l’angoisse en cette période de pandémie.

Partout les habitudes ont changé. Le télétravail, le télé-contact, les transactions électroniques ont connu un accroissement considérable.

En conséquence, les trafics téléphoniques et Internet ont augmenté, les transactions financières en ligne sont en forte croissance, les amis et familles maintiennent les contacts en ligne.

La mission de notre gouvernement est de gagner le combat de l’universalité dans la mise à disposition de nos concitoyens les services de téléphonie et Internet de base pour réussir l’inclusion numérique.

J’en appelle à la responsabilité de tous dans l’observation des consignes édictées par les autorités sanitaires et vous encourage à un usage accru et responsable des outils de l’écosystème du numérique.

Chers Compatriotes,

Ces actions et chantiers réalisés et en cours démontrent la volonté du Président de la République Pr Alpha CONDE et du Gouvernement à faire de l’écosystème du numérique un catalyseur pour accélérer le développement socio-économique de notre pays.

Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter et remercier nos partenaires locaux et internationaux et réaffirmer notre engagement à contribuer à l’atteinte des objectifs du réseau unique africain et de la zone de libre-échange continentale pour une meilleure intégration des économies africaines.

Vive la Journée Mondiale des Télécommunications.

Vive la coopération internationale.

Meilleure santé à tous.

Je vous remercie.