Jugé pour des faits présumés de détournement de fonds publics, celui qui a durant 3 ans dirigé le ministère de l’Économie et des Finances sous Alpha Condé a comparu devant la barre de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF), ce lundi 15 avril 2024.

Dans cette procédure, l’ancien ministre des Finances d’Alpha Condé est poursuivi pour détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, corruption et enrichissement illicite.

Pour cette nouvelle audience, Mamady Camara ancien ambassadeur de la Guinée en Afrique du Sud a été confronté aux questions du juge Yacouba Conté et du parquet tout en étant ferme sur sa non-culpabilité dans cette affaire.

Insistant sur les biens qu’il s’est octroyés durant son passage au gouvernement de Kassory Fofana entre 2018 et 2021, l’accusé à étaler l’ensemble de ces biens immobiliers et financiers tout en précisant qu’ils les possèdent depuis qu’il était ambassadeur.

«J’ai au total 6 constructions, dont deux à Conakry (une duplex à la Minière, un R+6 à Yimbaya), deux maisons à Kankan et deux autres maisons dans mon village natal à 75 km de Kankan.

Je possède également une plantation de 43 hectares.

J’ai un compte en devises à Orabank de 1000 dollars, mais c’est un compte qui recevait mes salaires et primes de ministre. J’ai un compte à la banque UBA, un compte de plus de 100 mille dollars ouvert en 2006 quand j’étais à la BAD pour recevoir mes honoraires, et un compte en Euro près de 1000 euros, un compte de plus d’un milliard ouvert pour recevoir mes primes et salaires de ministre », a-t-il expliqué.

À la suite de ces déclarations, le juge Yacouba Conté a décidé de renvoyer l’audience au 13 mai 2024, pour la suite des débats tout en demandant à l’ancien ministre de fournir un écrit complet de l’ensemble de ses acquis énumérés lors des débats.