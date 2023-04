L’homme politique guinéen est désormais écrivain, Aliou Bah a procédé à la dédicace de son livre intitulé ‘’ Agir pour la Guinée ‘’, la cérémonie de dédicace a eu lieu ce samedi 15 avril 2023 dans la salle Malick Condé de l’université Koffi Annan de Guinée.

C’est en présence d’un parterre d’homme politique, de représentants d’institutions, d’ambassadeurs, de journalistes, des amis proches et quelques membres de sa famille que le chef du projet sur le livre ‘’Agir pour la Guinée ‘’ s’est exprimé sur les motivations de l’écrivain qui ont abouti à ce chef d’œuvre.

« Cet ouvrage représente un témoignage de première main sur les défis et opportunités de notre cher pays, le livre Agir pour la Guinée, découlant d’une réflexion multisectoriel d’un engagé politique est le fruit de nombreuses années de travail acharné, de passion pour le développement et de recherche de l’auteur Aliou Bah, il s’est donné pour mission de faire connaître certaines réalités de son pays et de proposer des solutions concrètes afin d’améliorer les conditions de vie de ses concitoyens », a laissé entendre le chef du projet Sanou Guissé Diallo.

Le livre ‘’ Agir pour la Guinée ‘’ est composé de 180 pages préfacés par l’ancien ministre de l’Enseignement pré-universitaire, Pr Amadou Bano Barry puis publié par l’harmattan Guinée, ‘’ cependant le livre ‘’Agir pour la Guinée’’ est un essai, réparti en trois grandes parties à savoir :

– Pratique politique en Guinée entre idéal de moralité et réalité de perversion ;

– Les enjeux contemporains et les défis du futur ;

– Perspective la nécessité des réformes et le courage des actions.

Prenant la parole, l’auteur Aliou Bah a expliqué les raisons qui ont motivé la rédaction de ce livre.

« C’est une réflexion multisectoriel. Ce livre a été écrit au fil de mon engagement, chaque étape de mon engagement politique correspond à un ensemble des situations qui m’ont inspiré de la réflexion, si vous le preniez, ce n’est pas un livre de diagnostic, c’est un livre de réflexion », a déclaré Aliou Bah.

Poursuivant l’économiste Aliou Bah estime que cet ouvrage représente sa part de contribution dans la construction du pays.

« Je voudrais qu’on retienne que c’est une contribution modeste d’un Guinéen. Je n’ai aucune prétention de dire, c’est la vérité coranique ou biblique, ce sont mes idées, mes analyses et je les assume, je mets cela aux services de la Guinée et des partenaires, si vous achetez ce livre, c’est votre part de contribution que chacun accepte de porter l’autre. Ce livre est l’illustration d’un espoir que je partage pour notre pays et je vous invite à le lire », ajoute-t-il.

À en croire le chef du projet le livre ‘’Agir pour la Guinée ‘’ à peine sortie, fait de très bonnes impressions et les retours sont impressionnants.

« Un mois depuis sa sortie, il (le livre Agir pour la Guinée) fait son petit chemin. Il est classé parmi les 30 livres les plus vendus sur Amazone dans un panier de plus 244 000 livres vendus à travers le monde. Le livre ‘’Agir pour la Guinée’’ fait partie aussi des trois ouvrages les plus vendus dans notre pays. Il est également disponible à l’intérieur du pays ceux même dans les zones les plus reculées : Panzouazou, Bissikirima, Bogomé, Marela, Kouremalé ».

« Il nous rappelle que chacun a un rôle et une contribution à apporter dans la construction de notre cher pays pour un avenir meilleur », conclut Sanou Guissé Diallo, chef du projet.