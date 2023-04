L’initiateur du Festival des Arts et du Rire de Labé, Mamadou Lamine Diallo alias Mamadou Thug a, dans une interview accordée à Guinée360.com, expliqué la genèse de ce du festival, son évolution et les préparatifs de la 6ème édition, prévu du 26 au 30 avril 2023 prochain à l’espace culturel ‘’ Ka Werdhè ‘’ Labé (capitale région de la Moyenne-Guinée).

Guinée360.com : Présentez-vous !

Mamadou Thug : Je suis Diallo Mohamed Lamine connu sous le nom de Mamadou Thug ça c’est moi ça, artiste, comédien, honorable conseiller au CNT et fondateur du Festival des Arts et du Rire de Labé.

D’où est venue l’idée du Festival des Arts et du Rire de Labé ?

Pour moi, le Far est important, l’idée est venue parce que j’ai été inspiré par le Marrakech du rire, Djamel Delbourg, il est français mais d’origine marocaine précisément à Marrakech. Il a initié un événement international qui aujourd’hui par la suite a réussi à donner la visibilité à Marrakech, à travers le Marrakech du rire. Le Marrakech a reçu toutes les grosses vedettes de l’humour du monde, mais aussi les grandes stars à travers lui. Moi aussi en tant que humoriste guinéen, je me suis dit que je peux faire le premier événement international de Guinée pour apporter un plus à cette ville que j’aime tant, la ville de mon père ‘’si non ntan Conakryka Nathan nan, barikhi Conakry nè’’ (sousou, langue parlée en Basse Guinée, NDLR) qui signifie : je suis de Conakry et je suis né à Conakry. Rire !

Comment est né le Festival des Arts et du Rire de Labé ?

Le Festival des Arts et du Rire de Labé a démarré par un spectacle d’essais. On n’avait déjà un festival de Conakry qu’on appelle ‘’ Open Comédie Club ‘’ qu’on n’a essayé à Labé (Moyenne-Guinée) à travers ‘’ Ouss Ebola’’ en 2015. C’étaient avec une cinquantaine d’artistes humoristes et journalistes. Nous sommes allés, on a fait un grand truc à notre retour, on s’est dit qu’on va lancer le premier festival de rire à Labé appelé Festival des Arts et du Rire de Labé (FAR). Le Far, c’est le projecteur sur la ville de Labé.

Parlez-nous des souvenirs de la première édition du FAR ?

La première édition on a invité deux pays, le Burkina Fasso et la Côte d’Ivoire à la personne de Adama Dahico et de Salif C et avec pleins d’autres artistes guinéens. Nous étions 100 personnes, le Festival des arts et du rire de Labé, c’est un festival à thématique chaque édition, il y a une thématique en 2016, c’était Taxi Moto.

Parlez-nous de cette 6ème édition du FAR qui s’annonce dans quelques jours ?

La 6ème édition est un grand événement parce que nous avons beaucoup de pays en ligne telle que la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Niger et le Mali. En Côte d’Ivoire vous aviez vu l’annonce de Boukhary et aussi en Guinée l’ambassadeur Grand P.

Quelle est la thématique choisie ?

Cette année nous avons comme thématique ‘’ Le brand’ard Guinée ‘’ par ce que le président de la République a initié à travers son gouvernement le Branding Guinée pour nous on ne peut pas parler de branding sans parler d’art.

‘’Les arts sont les racines du branding ‘’ pour nous on n’a dit ‘’ Brand’Art Guinée ‘’ on va brander la Guinée à travers les artistes à travers les arts on n’est d’accord pour preuve on utilise le N’dimba c’est artistique, c’est fait par des artisans, c’est un artiste qui a sculpté le N’dimba ‘’ pour nous c’est à travers ces artistes qu’on va vendre la Guinée on va fédérer des ambassadeurs pour mieux parler de la Guinée à l’international la Guinée positive.

Parlez-nous du programme ?

Le 26 avril c’est le départ sur Conakry le 27, 28 et 29 il y aura des événements, on fera des panels, des activités de formations, du tourisme et du spectacle.

Comment se fait le choix des têtes d’affiches ?

Je réponds à la demande de la jeunesse de Labé Nous offrons nos moyens pour la demande des jeunes et de la population de Labé. Ils ont demandé Boukhary, on envoie Boukhary, ils ont demandé Zongo et Tao on les a envoyés et ils ont demandé Gahou, j’ai envoyé Gohou.

Parlez-nous de quelques têtes d’affiches programmées à la 6ème édition du FAR ?

L’ambassadeur plénipotentiaire de la République de Guinée Grand P qui sera du far de Hakim du Sénégal, Tichou du Niger, on n’est en train de finaliser les termes du contrat, ATT du Mali qui est un ami et pendant cette édition on va signer le protocole d’accord entre le Far et MDR du Mali à partir du 12 mai aussi quelques artistes comédiens vont me suivre pour participer au MDR au Mali accompagnés par canal +.

Quels sont les humoristes et artistes guinéens invités ?

Il y en a pleins du côté des humoristes : Lass, Le guide, Le philanthrope, Diallo cravate, une compagnie de Dubreka qui sera de la partie, le spectacle de la troupe du musée du Fouta aussi est sélectionné et avec ses Slameurs du Musée et leurs artistes, Il y a aussi ceux du Centre d’écoute et d’orientation des jeunes de Labé. Ils ont un spectacle de conte et de théâtre tout ceci sera réunis pour le bien et le service qu’on doit donner à la culture guinéenne devant la presse guinéenne et internationale.

Côté Musique : Il y a Sidimé, un groupe de femmes à Dinguiraye appelé ‘’Ahoulomé ‘’, un groupe d’hommes qui font du vrai Podha avec de l’accordéon et du petit Guimbé du Fouta qui seront du Far, on est en train de finaliser les discussions avec la Maman Yeliguinè qui sera du Far. Ceci dit, c’est les artistes et les instruments guinéens qu’on est en train de mettre en avant. Il y aura Mousto Camara, Tati Tati, Sonna Seck et Tourou Tourou.

Quelle est la nouveauté cette année au FAR ?

On a notre propre espace culturel à Labé. Donc cette année on a fait des stands au nombre de (12) cela pour donner la chance aux artisans de vendre, comme vous le savez nous avions l’habitude d’acheter du Pouto du Lepi ou des chaussures pour offrir à nos hôtes cette année chacun fera son shopping dans l’espace ‘’Ka Werdhè ‘’ et on a un espace de spectacle vivant, un espace d’humour, de Slam, une salle de formation d’une capacité de 50 places où va se tenir nos panels et il y a un restaurant tout se passera là-bas.

Que retenez-vous de la précédente édition du FAR ?

C’était immense, rendre hommage à un immense artiste Sow Baillo, c’était suffisant, ça m’a beaucoup marqué. Il aussi y a une chose qui m’a beaucoup plus marqué c’est la gentillesse et l’accessibilité de deux (2) jeunes humoristes ‘’ Le Magnific et Bala Damo ‘’, ils ont été très coopérants dans le cadre du festival et ça je le garde dans le cœur et de surcroît, ils sont venus avec un trophée de reconnaissance de tout le boulot que je suis en train de faire pour l’humour africain.

Quel message lancez-vous et auprès de qui ?

J’en appelle aux sponsors, aux partenaires, à l’Etat guinéen, d’accompagner le FAR pour que nos journalistes, artistes se sentent bien chez eux, qu’ils dorment bien, mangent bien le reste, on sait le faire car les gens vont rire !

Votre mot de la fin ?

Je commencerai par te remercier mon cher Moustapha Barry, remercier Guinée360.com pour l’interview, remercier nos festivaliers et le public, bonne lecture à toutes et à tous. Merci !