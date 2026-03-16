Alors que les tensions frontalières se multiplient ces dernières semaines, notamment avec la Sierra Leone et le Libéria, les autorités guinéennes affirment leur volonté de préserver l’intégrité du territoire national.

Dans ce contexte, des contingents de l’armée ont été déployés le long des frontières. Le dernier groupe de soldats a quitté Conakry ce dimanche 15 mars 2026. Le chef de l’État, Mamadi Doumbouya, s’est personnellement rendu sur place pour leur remettre solennellement le drapeau national.

« Vous, soldats de Guinée, vous êtes le symbole de notre unité, de notre force et de notre résilience », a déclaré le président de la transition, évoquant les défis sécuritaires auxquels la Guinée est confrontée, marqués notamment par des incursions signalées sur le territoire national.

« En ce temps où notre patrie fait face à des défis, votre engagement et votre dévouement sont plus précieux que jamais. Je vous confie ce drapeau, qui est à la fois un symbole et la responsabilité de défendre notre territoire, nos valeurs et notre avenir », a-t-il ajouté.

Réaffirmant sa détermination à défendre l’intégrité territoriale du pays, le chef de l’État a conclu : « Moi, Mamadi Doumbouya, j’assure le peuple de Guinée qu’aucune portion de la terre laissée par nos ancêtres ne sera conquise. »