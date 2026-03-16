Déclaré « gravement malade », l’ancien Premier ministre guinéen, Ibrahima Kassory Fofana, a obtenu une liberté provisoire accordée par la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) le 5 mars dernier.

Depuis cette décision, l’ancien chef du gouvernement reste hospitalisé dans un état jugé préoccupant par ses avocats, qui plaident pour une évacuation sanitaire à l’étranger.

Dans un entretien accordé à Guinee360, son avocat, Me Dinah Sampil, explique que son client se trouvait déjà hospitalisé au moment où l’ordonnance de mise en liberté a été rendue.

« L’ordonnance de sa mise en liberté l’a trouvée à l’hôpital. Oui. C’est une évidence, donc, que quelqu’un qui est à l’hôpital, c’est parce qu’il est malade. Ce n’est pas par plaisir, depuis quatre ans qu’il est habilité dans cet établissement, qu’il est resté pendant tout ce temps. »

Selon l’avocat, l’état de santé de son client se serait aggravé en raison de l’absence de soins adaptés durant sa détention. « Il s’est trouvé qu’au moment où la liberté intervenait, sa situation s’était aggravée médicalement, parce que jusque-là, pendant quatre ans, il n’a reçu aucun traitement. Il était tout ce temps pendant un sous-traitement, un sous-calment. »

Me Sampil affirme que plusieurs avis médicaux ont alerté les autorités sur la nécessité d’une prise en charge spécialisée hors du pays.

« Très tôt, les autorités ont été alertées par les avis médicaux que le mal dont il souffre ne peut pas être soigné ici, puisqu’il faut une chirurgie appropriée. Donc, n’ayant pas d’équipement adéquat, ni de spécialiste sur place, la nécessité de son évacuation s’imposait. »

Malgré la liberté provisoire accordée à l’ancien Premier ministre, celui-ci demeure hospitalisé. « Il n’est pas sorti de l’hôpital. Il ne peut pas se tenir debout. Il ne marche pas. Il est allongé. »

L’avocat rappelle toutefois que cette liberté reste conditionnelle et ne permet pas, en l’état, à son client de quitter le territoire national.

« D’abord, il faut dire qu’il est sous libération conditionnelle, provisoire. Ce n’est pas une libération définitive. Donc, l’examen sur le fond de son affaire pourrait se prononcer sur la liberté définitive. Or, tant que tu n’es pas définitivement libre, tu ne peux pas sortir du territoire national. »

Une audience sur le fond du dossier est d’ailleurs prévue prochainement. « Le jour de sa libération provisoire, une date, le 26, a été fixée pour que son dossier soit examiné au fond. Nous attendons cette date. »

Cependant, face à l’urgence médicale, la défense a introduit une requête afin d’accélérer la procédure. « Vu l’urgence, nous avons introduit une requête aux fins d’abréviation du délai puisque l’hôpital qui doit le recevoir à Paris a déjà envoyé un avis de réception le 22 de ce mois. »

L’évolution de la procédure judiciaire et la décision des autorités détermineront désormais si l’ancien Premier ministre pourra être évacué pour recevoir les soins nécessaires à l’étranger.