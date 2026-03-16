Les incidents enregistrés ces dernières semaines aux frontières de la Guinée avec la Sierra Leone et le Liberia continuent d’alimenter les débats et les interrogations dans le pays. Alors qu’un sommet tripartite réunit à Conakry les chefs d’État des trois pays concernés, certaines voix s’élèvent pour questionner le rôle de la CEDEAO face à cette situation.

Parmi elles figure celle d’Abdoul Sacko, activiste de la société civile et coordinateur du Forum des forces sociales de Guinée (FFSG), actuellement en exil. « Où est la CEDEAO, pendant qu’un de ses pays membres (la Guinée), de surcroît historiquement et de façon géostratégique indispensable pour sa survie, se sent contraint d’utiliser ses moyens militaires et logistiques pour défendre une partie des limites de son territoire face à d’autres pays membres de l’Institution ? », s’interroge-t-il dans une publication sur ses canaux officiels.

Pour lui, l’avenir de l’organisation sous-régionale mérite une attention particulière. « Est-elle diplomatiquement en sursis pour rester un instrument politique sans valeur ajoutée sécuritaire entre ses membres ? », questionne-t-il.

Face à ce qu’il présente comme l’incapacité de l’institution sous-régionale à résoudre les différentes crises au sein de ses États membres, Abdoul Sacko estime qu’une refondation de la CEDEAO s’impose. « Cette institution, CEDEAO, autrefois une référence pour la vitalité et la viabilité de l’UA, est dans une situation de besoins profonds de réformes pour répondre aux enjeux du moment. À défaut, elle risque de rester diplomatiquement et du point de vue sécurité sans objet contre le rêve des pères fondateurs et le besoin de stabilité et de progrès pour les peuples », a-t-il conclu.

Cette interpellation intervient alors que les conclusions de la rencontre des chefs d’État sierra-léonais, libériens et guinéens, organisée à Conakry sous le regard attentif de la Côte d’Ivoire, sont attendues.