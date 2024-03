La sortie du premier ministre Bah Oury mardi dernier sur RFI abordant la question sur la durée de la transition irrite les partisans d’Alpha Condé.

À l’assemblée générale hebdomadaire, ce samedi 16 mars 2024, Marc Yombouno, ancien ministre du Commerce, fustige cette sortie.

“Nous attendons de voir ce que le gouvernement va produire dans le cadre du retour à l’ordre constitutionnel, nous les attendons au pied du mur dans le cadre du respect du chronogramme des 24 mois conclu avec la CEDEAO. Nous exigeons le respect du chronogramme des 24 mois et il ne reste que 9 mois. Tout est possible, il suffit d’avoir la bonne volonté de réunir les acteurs compétents pour analyser les 10 activités et connaître celles qui rentrent dans le cadre de l’organisation d’une élection présidentielle et autres”, a-t-il laissé entendre.

Et d’ajouter : “Nous avons vu des transitions de 6 mois qui se sont bien déroulées. On ne peut donc pas nous dire que cette transition va travailler comme si la Guinée n’avait pas existé avant le 05 septembre. Qu’ils fassent ce qu’ils ont à faire selon les engagements et le reste sera fait par le prochain président civil qui viendra”, a estimé l’ancien ministre du Commerce.

Selon M. Yombouno, le gouvernement de transition devrait œuvrer pour “la libération de nos camarades, le retour à l’ordre constitutionnel et le retour des exilés politiques”.