Le nouveau ministre de l’Energie, de l’hydraulique et des hydrocarbures a pris fonction ce vendredi 15 mars 2024. A cette occasion, Aboubacar Camara a pris des engagements en faveur de la redynamisation de son département.

Dans son discours, Aboubacar Camara affirme qu’en prenant les rênes de son département, qu’il est pleinement conscient des enjeux cruciaux en matière d’énergie, de l’hydraulique et des hydrocarbures.

« Ces secteurs sont vitaux pour le développement économique et social de notre pays, car ils permettent de répondre aux besoins de nos populations et favorisent la croissance et le bien-être de tous. Les défis sont nombreux, mais je suis convaincu que les talents et les compétences des membres de ce département sont plus qu’à la hauteur. Mon expérience passée dans ce département en ma qualité de Directeur Général de la Société des Eaux de Guinée, m’a permis d’apprécier le professionnalisme et le dévouement de chacun; je suis certain de pouvoir compter sur votre soutien. Je suis confiant que les plus hautes autorités de notre pays continueront à accompagner notre département de manière soutenue».

En tant que Ministre de l’Energie, de l’hydraulique et des hydrocarbures, l’une des missions de M. Aboubacar Camara sera de mettre en œuvre « la politique énergétique ambitieuse définie par le Président de la République tout en garantissant un développement durable pour les générations futures. Il est crucial de renforcer l’approvisionnement énergétique, de préserver nos ressources naturelles et de réduire notre empreinte carbone en s’orientant de plus en plus vers les énergies propres».

Le successeur de Aly Seydouba Soumah indique que sa vision de développement du secteur de l’Eau potable qui accuse plus de 20 ans de retard d’investissement, sera basée sur les études stratégiques suivantes : La politique Nationale de l’eau;

Les Schémas Directeurs d’alimentation en eau potable du Grand Conakry et des 26 villes de l’intérieur serviront de plan de développement des infrastructures;

La lettre de politique sectorielle avec une revue des cadres juridique, réglementaire et institutionnel, l’étude tarifaire et le modèle financier pour le secteur de l’eau potable seront notre boussole pour les réformes à mener dans ce secteur.

En ce qui concerne les hydrocarbures, il promet que lui et ses collaborateurs vont devoir adopter une approche équilibrée qui favorise le développement économique tout en minimisant les impacts environnementaux. « L’exploration de sources d’énergie alternatives durables demeurera au cœur de nos actions.

Finaliser le cadre législatif pour le rendre attractif en vue de favoriser les recherches et d’exploration;

Poursuivre les efforts pour finaliser et mettre en œuvre la réglementation du secteur du gaz butane;

Poursuivre les actions pour la matérialisation des projets gaziers (Usine de fabrication et construction du dépôt gazier de Kontah); Accroître les efforts dans la sensibilisation et d’éducation des populations pour une meilleure introduction du gaz dans les ménages».

Pour réussir ces missions complexes qui lui sont confiées, Aboubacar Camara prend l’engagement à travailler avec détermination et dévouement avec ses collaborateurs.

« Je suis conscient des défis à venir, mais je suis convaincu qu’ensemble notre engagement collectif nous permettra de surmonter les obstacles et de concrétiser la vision du Président de la République, S.E. Mamadi Doumbouya, pour un avenir meilleur pour la Guinée

Il est crucial aujourd’hui de revoir nos discours en ce qui concerne le potentiel hydrogéologique de notre pays pour faire évoluer les mentalités. Le changement climatique a fait changer les données un peu partout. Il faut se rendre sur les sites de cours d’eau pour comprendre la situation. Il est essentiel d’être transparent et totalement transparent dans la gestion de l’eau, de l’électricité et des hydrocarbures, ainsi que de communiquer, d’informer et de sensibiliser les populations sur les difficultés rencontrées. De plus, à l’instar des pays comme la Côte d’Ivoire et le Sénégal, notre pays Guinée doit forcément avoir des ressources en hydrocarbures, d’où la nécessité de renforcer les recherches et innovations au niveau du département».