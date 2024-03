La question du délestage électrique, qui affecte de nombreuses villes du pays, a été au centre des discussions chez les membres du RPG ce samedi 16 mars 2024.

Les anciens dignitaires estiment que cette crise énergétique est mal gérée par le CNRD. En février 2020, face à une augmentation du délestage électrique dans les foyers guinéens, Alpha Condé avait eu recours à un navire turc spécialisé dans la production et la fourniture d’électricité (RoRo).

Cette solution, la junte prévoit de la réintroduire dans les prochaines semaines. Pour les anciens collaborateurs d’Alpha Condé, ce bateau turc reste une alternative viable de la gouvernance du RPG arc-en-ciel.

“Lorsque le président Alpha Condé a construit des barrages hydroélectriques pour le peuple de Guinée, il a suivi une politique qui a rencontré un grand succès. Dans de nombreux pays, les barrages hydroélectriques sont largement soutenus, et c’est ce qu’a fait le président en déployant ce groupe flottant en mer (le bateau turc). Mais ici, où règne la division, ce que l’autre a fait est toujours critiqué. Ils ont rejeté cette initiative, et maintenant, ils n’ont pas d’autre choix que de ramener ce bateau, mais cela leur coûtera plus cher”, a rappelé Lansana Komara.

Dans un ton alarmiste, le membre du RPG ajoute que ce délestage pourrait perdurer jusqu’au mois de mai prochain si aucune mesure n’est prise. “Nous sommes confrontés à une période de basses eaux qui est difficile à gérer et qui pourrait durer jusqu’au mois de mai. Mais avec le président Alpha Condé, nous avions de l’électricité 24 heures sur 24 grâce à cette politique. La gestion de l’électricité est déficiente, donc sans électricité, il n’y aura pas d’eau, c’est clair”, conclut-il.