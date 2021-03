Le président de la Haute Autorité de la Communication (HAC) a fait le point sur l’enrôlement des journalistes pour l’obtention des cartes de presse professionnelle. Sur la Télévision nationale, Boubacar Yacine Diallo rappelle que l’enrôlement des journalistes vise à assainir le métier.

«A date, nous avons reçu près de 4 000 postulants pour Conakry et l’intérieur du pays. Pour l’intérieur du pays, nos équipes, qui sont sur le terrain, ont enrôlé environs 800 et sur Conakry, 1 500 ce qui fait un total de 2.300 personnes qui ont été enrôlées sur les 4 000 postulants. Et sur les 2.300 la commission va commencer à dépouiller et tous ceux qui ont produit de faux documents ne passerons pas. Parce que l’enrôlement est une chose et l’obtention de la carte en est une autre», a laissé entendre Yacine.

Autre sujet abordé au cours de cet entretien, c’est l’arrestation il y a deux semaines, du journaliste sportif Amadou Diouldé Diallo pour « offense» au chef de l’État.

« Tout dossier peut relever de la compétence de la HAC. Maintenant quand des journalistes sont arrêtés, la loi dit que quand la Justice se saisie, la HAC se dessaisie même si elle, c’était auto saisie. Par contre, nous faisons des médiations et parfois nous posons des doléances comme pour le cas de celui dont on parle. Nous avons touché les autorités pour voir dans quelle possibilité ce journaliste peut au moins obtenir une liberté provisoire», a-t-il conclu.