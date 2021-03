Depuis le lendemain du scrutin présidentiel du 18 octobre 2020, la Guinée est plongée dans une crise politique. Pour le président du parti ADC-BOC, cette crise est entretenue par la position de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), qui refuse selon lui de reconnaître les résultats issus de cette élection.

C’est pourquoi, Dr. Ibrahima Sory Diallo, invite le président de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo, à reconnaître la victoire du chef de l’État Alpha Condé, tel que voulu par les institutions de la République.

«Alpha Condé est président pour 6 ans. Les partis politiques qui ne sont pas d’accord avec cela, je les prie d’accepter de reconnaître le pouvoir du Pr Alpha Condé, pour que le pays-là puisse avancer. L’inquiétude qu’on a, ça incombe que deux partis politiques, l’UFR et l’UFDG. Donc je demande aux leaders de ces partis, de le reconnaître. Parce qu’aujourd’hui, on ne parle pas d’élections, on ne parle que du développement et le problème lié aux gens qui sont détenus à la maison centrale qui ne sont pas jugés. C’est pourquoi je demande aussi à la Justice de les juger afin qu’ils puissent être libérés», a lancé le député lors d’une émission à Kora FM.