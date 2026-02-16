Au terme de plusieurs activités diplomatiques intenses à Addis-Abeba, en marge du 39e sommet de l’Union africaine, le ministre guinéen des Affaires étrangères, Morissanda Kouyaté, a dressé un compte rendu succinct de la participation de la Guinée à cette rencontre continentale.

« La présence physique du Président de la République Mamadi Doumbouya a constitué un signal fort », a déclaré le chef de la diplomatie guinéenne. Revenant sur l’allocution du chef de l’Etat guinéen, le ministre a précisé que son discours « a insisté sur la nécessité de dépasser les déclarations d’intention pour passer à l’action : action technique, scientifique, politique, sociale, et surtout infrastructurelle. Des infrastructures solides sont indispensables pour permettre à l’Afrique de se développer durablement. »

Morissanda Kouyaté a également indiqué que le chef de l’État, au cours de son séjour en Ethiopie, a multiplié les rencontres avec ses homologues. À cette occasion, il a souligné que des échanges, « empreints de respect et de considération, ont témoigné de la nouvelle place occupée par la Guinée sur la scène continentale. De nombreuses discussions bilatérales ont permis d’explorer des partenariats et de partager l’expérience guinéenne, notamment la vision stratégique à l’horizon 2040, que plusieurs pays ont souhaité examiner de plus près. Globalement, ce sommet a été un succès pour la Guinée : un sommet de visibilité, de reconnaissance et de consolidation diplomatique. Il marque le retour affirmé de notre pays au premier plan des discussions continentales. »

Plus loin, le ministre a révélé que le président de la République a également participé, à l’invitation de son homologue du Libéria, à une table ronde réunissant plusieurs chefs d’État africains afin de réfléchir à une position commune concernant le choix du prochain Secrétaire général des Nations unies. « Cette démarche vise à éviter les divisions passées et à porter une voix africaine unie et cohérente. La Guinée a pris part activement à cette concertation, convaincue que l’unité renforcera l’influence du continent », a-t-il conclu.