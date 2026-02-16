Alors que la Guinée s’est engagée à financer l’organisation de toutes les élections sur le budget national, le gouvernement assure vouloir garantir une transparence totale dans le décaissement des fonds alloués aux scrutins.

En marge d’une conférence animée vendredi 13 février 2026 à Conakry, le ministre des Transports et porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, s’est exprimé sur la question. Il a estimé que la paix qui a prévalu en Guinée avant, pendant et après le scrutin « a coûté cher » au pays.

Interrogé sur les dépenses liées à l’organisation de l’élection présidentielle, le porte-parole a rappelé que les processus électoraux représentent partout un investissement conséquent. « Les coûts des élections dans tous les pays sont très élevés. Je n’ai pas en tête les chiffres exacts, mais la paix a coûté très cher », a-t-il déclaré, soulignant que la stabilité constitue, selon lui, un préalable indispensable au bon déroulement du vote.

Concernant la transparence, le ministre a précisé que le chiffrage détaillé relève désormais des structures techniques compétentes. « Le ministère de l’Administration du territoire est mieux outillé, à travers la Direction nationale des élections, pour dire exactement combien cela a coûté. Cela fait partie du processus de transparence », a-t-il affirmé.

Il a par ailleurs assuré que ces informations seront rendues publiques, soit par le département en charge des élections, soit par la Cour des comptes. « S’il ne les publie pas, la Cour des comptes le fera, car elle a l’obligation de publier ses audits, ses enquêtes et ses analyses. Ces documents sont accessibles à la presse », a-t-il précisé.

Selon le porte-parole du gouvernement, les mécanismes institutionnels garantissent la diffusion des données financières relatives aux activités de l’État. Il a notamment évoqué la loi de règlement, qui doit être transmise au Parlement puis rendue publique. « Dans tous les cas, on ne peut pas cacher ces chiffres. Il existe plusieurs moyens d’y accéder », a-t-il insisté, invitant les journalistes à se rapprocher des services compétents pour obtenir des informations détaillées sur les dépenses publiques, y compris celles liées aux véhicules des ministres.

Cette déclaration intervient dans un contexte où la question du financement du processus électoral et de la transparence budgétaire demeure au cœur des attentes de l’opinion, à l’approche des prochaines échéances politiques annoncées par les autorités de la transition.