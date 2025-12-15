La Guinée refait parler d’elle, cette fois sous un jour peu reluisant, en apparaissant comme la principale origine des migrants clandestins interceptés récemment au large du Sénégal. La Marine sénégalaise a en effet appréhendé 238 migrants, parmi lesquels 124 Guinéens.

Dans un communiqué, la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et les pratiques assimilées (DNLT) précise que ces interpellations font suite à la remise des migrants par la Marine sénégalaise. « Ils étaient à bord d’une embarcation de fortune interceptée dans les eaux sénégalaises, précisément au sud du Cap Manuel, à 10 milles nautiques (ou 10 nautiques) du rivage », indique la DNLT.

Les migrants se répartissent comme suit :

61 Sénégalais : 55 hommes, 4 femmes et 2 mineurs ;

39 Gambiens : 20 hommes, 14 femmes et 5 mineurs ;

124 Guinéens : 60 hommes, 48 femmes et 16 mineurs ;

4 Maliens : 2 hommes et 2 femmes ;

3 Ghanéens : 3 hommes ;

4 Ivoiriens : 4 hommes ;

3 Sierra-Léonais : 3 hommes.

Selon les témoignages recueillis par la DNLT, la pirogue aurait quitté la Gambie, précisément la localité de Djinack, dans la nuit du 5 au 6 décembre 2025. Après plusieurs jours de navigation, les migrants auraient atteint les eaux mauritaniennes avant d’être confrontés à une panne technique, les contraignant à faire demi-tour.

Toujours d’après leurs déclarations, une fois au large de Dakar, le capitaine principal de l’embarcation serait parvenu à descendre de la pirogue en emportant les moteurs hors-bord. « Une pirogue domestique serait venue le récupérer, en même temps qu’une dame malade et son enfant. Le susnommé leur aurait fait croire qu’il allait changer les moteurs afin qu’ils puissent poursuivre le périple. Finalement, les migrants ont contacté la Marine pour solliciter leur secours », rapporte la DNLT.

Les investigations menées par la police ont permis d’identifier, au sein du groupe, dix (10) membres de l’équipage. Ces derniers ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête ouverte. Les autres migrants ont, quant à eux, été libérés à l’issue de leur audition.