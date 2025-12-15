À Dobali, dans la sous-préfecture de Kanfarandé (préfecture de Boké), le Président du Comité stratégique de Simandou, Djiba Diakité, a présidé, ce vendredi 12 décembre 2025, la cérémonie de lancement officiel des travaux de construction de la raffinerie d’alumine de Winning Consortium Alumina Guinea (WCAG). Dans son discours de lancement, le ministre directeur de cabinet de la Présidence de la République a souligné que la construction d’une raffinerie en Guinée n’est désormais ni une fatalité ni une option.

Selon lui, la transformation locale des ressources minières s’impose comme une obligation, portée par la volonté politique au plus haut sommet de l’État. « Si vous avez l’obligation de faire la transformation locale du minerai, la détermination, le leadership, les orientations stratégiques du chef de l’Etat sont très claires. Vous le ferez. J’en appelle personnellement à l’ensemble des partenaires miniers concernés par la transformation locale des matières premières à honorer scrupuleusement leur engagement contractuel envers la République de Guinée. Le chemin sera exigeant mais il est porteur d’espoir », a-t-il déclaré.

Cette infrastructure industrielle, dont le délai de réalisation est prévue pour deux ans, est présentée par les autorités comme un projet unique dans le secteur de la construction de raffineries en Guinée. Elle sera implantée sur une superficie de 109 hectares, pour un investissement estimé à 1,2 milliard de dollars américains. La raffinerie affichera une capacité de production annuelle de 1,2 million de tonnes d’alumine.

Sur le plan énergétique, le projet prévoit la construction d’une centrale électrique dédiée de plus de 300 mégawatts. En matière d’emplois, jusqu’à 10 000 postes directs et indirects devraient être générés. Le complexe sera équipé de technologies de dernière génération et respectera les normes internationales les plus strictes en matière d’environnement, de social et de responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

Autant de paramètres qui, selon les autorités, positionnent la Guinée sur la voie d’une industrialisation accélérée, compétitive et créatrice de valeur ajoutée.