Par décret pris ce lundi 15 décembre 2025, le président de la Transition, Mamadi Doumbouya, a procédé à la nomination de plusieurs commandants de bataillon au sein des régions militaires du pays. Ces désignations s’inscrivent dans le cadre de la réorganisation et du renforcement de la chaîne de commandement des Forces armées guinéennes.

2ᵉ région militaire de Labé

Commandant du bataillon de la portion centrale de Labé : colonel Billy Nankouma Keita, matricule 26549 G

Commandant du bataillon d’infanterie de Koundara : colonel Boubacar Barry, matricule 26708 G

3ᵉ région militaire de Kankan

Commandant du bataillon de la portion centrale de Kankan : colonel Aboubacar Camara, matricule 20924 G

Commandant du bataillon autonome de Faranah : colonel Alseny Touré, matricule 21860G

Commandant du bataillon d’infanterie de Mandiana : colonel Mamadou Aliou Bah, matricule 27350 G

Commandant du bataillon d’infanterie de Siguiri : colonel Hamidou Soumah, matricule 27299 G

4ᵉ région militaire de Nzérékoré

Commandant du bataillon de la portion centrale de Nzérékoré : colonel Mamadou Yacine Baldé, matricule 21277G

Commandant du bataillon autonome de Guéckédou : colonel Sandé Touré, matricule 18927 G

Commandant du bataillon d’infanterie de Macenta : colonel Moussa Soumah, matricule 24814 G

Commandant du bataillon d’infanterie de Beyla : colonel Bakary Samoura, matricule 19150 G

Ces nominations traduisent la volonté des autorités de renforcer la sécurité et l’efficacité opérationnelle des unités militaires à l’intérieur du pays.