Le 18 décembre 2023, un incendie s’est déclaré au dépôt d’hydrocarbures de Kaloum, à Conakry. Un an après, les résultats des enquêtes annoncées par les autorités judiciaires n’ont toujours pas été publiés. L’ancien parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel, exprime son regret face à cet état de fait et exige la publication des résultats.

Les responsables du parti de l’ex-président Alpha Condé demandent aux autorités de faire une communication officielle pour éclairer les Guinéens sur l’origine de ce drame.

“Cela fait un an, jour pour jour, depuis que le dépôt de carburant a été brûlé. Et nous sommes au regret de constater que, jusqu’à aujourd’hui, aucune communication responsable n’a été faite autour de cette tragédie. Le dépôt de carburant concerne tous les Guinéens. Nous en avons souffert”, a déclaré Aboubacar Demba Dansoko, ce samedi, lors de l’Assemblée générale du parti.

Les 12 mois sont écoulés, et les responsabilités ne sont toujours pas établies, alors que l’ancien procureur de la République avait mis en place un pool d’enquêteurs pour déterminer les causes de cette situation tragique. Aboubacar Demba Dansoko invite les autorités à faire preuve de responsabilité.

“Diriger, c’est aussi rendre des comptes. Nous voulons savoir ce qui a été à l’origine de l’explosion du dépôt de carburant et de tous les problèmes qui ont suivi”, a-t-il insisté.