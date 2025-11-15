Quelques jours après le lancement de l’exploitation du méga-projet Simandou, le président Mamadi Doumbouya a rendu hommage au comité stratégique placé sous son autorité directe. Lors du Conseil des ministres de ce jeudi, il a souligné l’engagement et la discipline de ses membres.

« Le chef de l’État a salué l’engagement, la rigueur, le suivi, l’ordre et la discipline, l’intelligence collective et l’excellent travail réalisé par les membres du comité stratégique », a rapporté le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoul Diallo, dans le compte rendu de la réunion.

Après plus de trois ans de travaux intensifs, la première exploitation du minerai a été officiellement lancée cette semaine lors d’une cérémonie marquée par la présence de plusieurs chefs d’État et représentants de pays partenaires de la Guinée.

Pour le président Doumbouya, cette avancée majeure n’aurait pas été possible sans la contribution de l’ensemble des membres du comité stratégique.

« Avec l’accompagnement de tous les membres du gouvernement et des institutions de la République qui ont contribué à délivrer au peuple souverain de Guinée ce méga-projet transformateur pour le bien-être de nos populations », a-t-il fait valoir.

Alors que les membres du comité stratégique reçoivent les félicitations du président de la République, une partie de l’opinion s’interroge désormais sur la concrétisation des promesses associées à Simandou.

Les Guinéens attendent de voir si cette nouvelle ère minière se traduira réellement par des retombées tangibles et durables pour l’ensemble du pays.